Ukraine: "Une étape symbolique importante mais un processus qui prendra beaucoup de temps"

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, voit dans la recommandation formulée vendredi par la Commission européenne à propos de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie une étape symbolique importante. Mais il s'est montré clair: le processus prendra du temps.La Commission européenne a recommandé aux États membres d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. "C'est une étape symbolique importante pour le peuple ukrainien qui est en train de se battre pour les valeurs de l'Europe, mais ce ne sera pas pour demain. Cela prendra beaucoup de temps", a déclaré M. De Croo, interrogé à l'issue d'une réunion du gouvernement. Le chef du gouvernement a rappelé les réformes importantes qui devaient être menées avant de devenir membre de l'UE, notamment dans le domaine de l'État de droit et de la lutte contre la corruption. (Belga)