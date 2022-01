Ukraine: Washington appelle Pékin à utiliser son "influence" sur Moscou

La Chine, qui vient de publiquement apporter son soutien aux "préoccupations raisonnables" de Moscou, doit utiliser son "influence" sur la Russie pour la dissuader d'attaquer l'Ukraine, a déclaré jeudi la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland."Nous appelons Pékin à utiliser son influence sur Moscou pour les pousser à la diplomatie, car s'il y a un conflit en Ukraine, ce n'est pas bon pour la Chine non plus", a-t-elle estimé devant la presse. "Il y aurait un impact important sur l'économie mondiale" et "sur le secteur énergétique", a-t-elle ajouté. (Belga)

