Ultimate Tennis Showdown - David Goffin signe une 5e victoire et se qualifie pour les demi-finales

David Goffin s'est offert une nouvelle victoire dimanche soir au terme de son 8e match du tournoi exhibition Ultimate Tennis Showdown, joué à huis clos à la Mouratoglou Tennis Academy située à Biot, près de Nice. Le Liégeois N.10 mondial, surnommé "The Wall" (le Mur) a battu "The Rebel" le Français Benoit Paire (ATP 22) 3-1 (13-15, 20-8, 16-12, 15-14). Les neuf double fautes du Français ont pesé lourd. Ce succès permet au N.1 belge d'être assuré de jouer les demi-finales de l'épreuve dimanche prochain. Son adversaire sera connu à l'issue de la dernière journée de la phase de régulière disputée samedi.Goffin compte désormais 5 victoires contre 3 défaites et occupe la 4e place du classement. Les dix joueurs (Dominic Thiem, le 11e ne jouera que quelques matchs et Lucas Pouille (blessé) a été remplacé par Elliot Benchetrit) s'affrontent en round-robin pendant cinq week-ends consécutifs selon un format inédit de quatre périodes de 10 minutes de jeu, avec interventions autorisées des coachs en cours de match. Chaque balle jouée rapporte un point mais les joueurs peuvent jouer des "cartes UTS" qui permettent à certains points joués de rapporter 3 points au marquoir. Dimanche, le Français Elliot Benchetrit (ATP 208) a gagné 3-1 aux dépens de l'Allemand Dustin Brown (ATP 239). Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a émergé 3-2 contre le Français Corentin Moutet (ATP 75). L'Italien Matteo Berrettini (ATP 8) n'a laissé aucune chance à l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103) battu 4-0. Le Français Richard Gasquet (ATP 50) a ensuite battu de justesse, à la mort subite (3-2), l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56). En raison de la crise du coronavirus, tous les tournois du circuit ATP sont arrêtés depuis le mois de mars. Ils reprendront le 14 août à Washington. (Belga)

