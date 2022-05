Un accident de la circulation fait deux blessés graves dans le Tournaisis

Un accident de la route s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Pecq, près de Tournai, où une voiture a percuté plusieurs véhicules en stationnement, puis une façade. Grièvement blessés, les deux occupants ont dû être désincarcérés et hospitalisés. Selon le médecin-urgentiste, leur processus vital n'est cependant pas engagé.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 02h45 du matin, qu'un accident de la route s'était produit le long de la chaussée de Tournai à Pecq. L'accident s'est déroulé dans le sens Tournai-Courtrai. Un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, un véhicule de commandement, deux ambulances et un SMUR ont étédépêchés sur les lieux. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur d'une voiture immatriculée en France a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a percuté deux voitures en stationnement avant de terminer sa course contre la façade d'une habitation. "Fort heureusement cette voiture a été ralentie par le choc avec les véhicules stationnés avant de s'arrêter sur la façade. Cette dernière n'a pas dû être étançonnée", explique le capitaine Issam Joudar, qui a dirigé l'intervention. Le chauffeur et son passager ont dû être désincarcérés par les pompiers. Tous deux, âgés d'une trentaine d'années, étaient conscients. "Grièvement blessés, ils ont été pris en charge par le médecin-urgentiste du SMUR. Tous deux ont été admis au service des urgences du Centre Union du ChWapi de Tournai. Selon le médecin, leur processus vital n'est pas engagé", précise l'officier. (Belga)

