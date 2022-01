Un accident de la route fait un blessé grave dans le Tournaisis

Un grave accident impliquant deux voitures s'est produit vendredi soir dans la région de Tournai. Le pronostic vital d'un des deux conducteurs est engagé, a-t-on appris auprès des secouristes.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 20h00 qu'un accident de la route s'était produit le long de la chaussée de Bruxelles à Gaurain, dans l'entité de Tournai. Une collision entre deux voitures immatriculées en Belgique est survenue au carrefour de la rue d'Havinnes et de la Grand-Route (RN7) à Gaurain. Venant de Tournai, un véhicule de désinscarcération, un camion de balisage, une ambulance et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Dépêché depuis la zone du Borinage, un SMUR est également intervenu sur les lieux. Les deux conducteurs, âgés d'une trentaine d'années, ont dû être désincarcérés par les pompiers. Conscient et légèrement blessé, l'un d'eux a été admis au Centre Union de Tournai. "Le second conducteur a été très grièvement blessé. Il souffre de plusieurs fractures et de contusions internes. Son pronostic vital est engagé. Il a été transféré vers l'hôpital St-Joseph de Mons", expliquait vers 21h30 le lieutenant Patrice Ratte qui a dirigé l'intervention. (Belga)

