Un accident entre deux bus à Bruxelles fait trois blessés légers

Un accident entre deux bus de la ligne 36 a eu lieu mercredi, peu avant 15h00, à leur terminus à la station Schuman, a indiqué une porte-parole de la Stib. Trois voyageurs et un chauffeur ont été pris en charge par les secours.La société en charge des transports en commun bruxellois fait état d'un problème mineur pour le chauffeur du bus. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, précise que sur les trois personnes transportées à l'hôpital, deux étaient légèrement blessées et une confuse. L'accident s'est produit peu avant 15h00 alors qu'un bus était à l'arrêt, au terminus. Un autre qui arrivait est entré en collision avec lui. La cause de cette erreur de conduite n'a pas encore été expliquée. La police a été mobilisée sur place pour faire les constatations d'usage. (Belga)