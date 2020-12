Un accord conclu chez Skeyes pour relancer le dialogue social

Les organisations syndicales et la direction du contrôleur aérien Skeyes ont conclu un accord vendredi soir afin d'améliorer la concertation sociale au sein de l'entreprise, ont-elles indiqué à l'agence Belga. Un groupe de travail est mis sur pied et les syndicats mettent leur préavis de grève "en pause".Les trois syndicats du contrôleur aérien avaient déposé un préavis de grève cette semaine et menaçaient d'organiser des actions, estimant que la direction ne prenait pas la concertation sociale au sérieux. Ils pointaient du doigt le contenu des discussions, incluant la renégociation de mesures liées à l'épidémie de Covid-19, mais aussi la manière dont elles étaient menées. Un accord a cependant été dégagé vendredi à la suite d'une nouvelle réunion. Un groupe de travail devra réfléchir à des pistes d'amélioration du dialogue social chez Skeyes, indique un porte-parole du contrôleur aérien. "La concertation continue", ajoute-t-il. Laurent Malengreau du syndicat socialiste CGSP se félicite également de cet accord mais souligne que le préavis de grève n'est pas annulé. "Nous le mettons en pause. La volonté des syndicats et de la direction est de recréer un dialogue social." (Belga)

