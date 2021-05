Un adolescent menace sur les réseaux sociaux de tirer dans son école

Mercredi, des images postées sur les réseaux sociaux montrent un inconnu menacer de tirer des coups de feu à l'école VTI Sint-Lucas à Menin en Flandre occidentale. La police prend ces menaces au sérieux et l'école a décidé de fermer ses portes jeudi et vendredi.Mercredi soir, des images montrant un jeune proférant des menaces de fusillade dans son école ont circulé sur les réseaux sociaux. "Nous avons ouvert une enquête à ce sujet" a déclaré Stefaan Vannieuwenhuyse, commissaire de la zone de police de Grensleie. "Pour des raisons de sécurité, il a été décidé ce matin, en concertation avec la direction, de fermer l'école. Tous les élèves ont été informés. Nous continuons actuellement d'étudier toutes les pistes possibles pour retrouver le suspect. Nous ne pouvons rien dire de plus actuellement sur cette affaire". Les armes aperçues sur les images diffusées n'ont pas encore pu être identifiées comme étant réelles ou fausses. Vendredi a lieu la célébration des 50 derniers jours pour la classe de rhéto. "Il n'est pas inconcevable que quelqu'un ait voulu en profiter pour faire une blague. Mais compte tenu de la situation, cette blague aurait un goût amer", a déclaré M. Vannieuwenhuyse. (Belga)