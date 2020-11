Un adolescent mis en examen après un message annonçant un attentat à Lyon

Un adolescent de 17 ans a été mis en examen à Montbéliard (Doubs), en France, pour "provocation à un acte de terrorisme" après avoir posté sur un réseau social un message annonçant un attentat à la gare de Lyon Part-Dieu, a-t-on appris samedi auprès du parquet.L'adolescent, jusqu'alors "inconnu" de la justice, a été interpellé mercredi et mis en examen vendredi, selon la même source. Il a été placé sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté. Il avait envoyé début janvier sur Snapchat un message dans lequel il menaçait d'"ouvrir le feu sur la foule avec une arme de guerre" dans la gare lyonnaise. Un important dispositif policier avait alors été déployé autour de Part-Dieu, avant que la menace ne s'avère fausse. Selon France Bleu Belfort-Montbéliard, le jeune, qui aurait aussi visionné une vidéo de décapitation, a nié lors de sa garde à vue avoir voulu commettre un attentat. Il n'y avait "rien d'inquiétant dans son discours", qui paraît plutôt "lisse" et "compatible avec la République", selon le parquet. "On a un profil qui n'est pas du tout compatible avec ce genre de propos" et des investigations complémentaires vont donc avoir lieu pour déterminer les raisons qui ont pu le pousser à mettre ce message en ligne, a-t-on ajouté. L'adolescent aurait également visionné "par curiosité" une vidéo de décapitation et "le matériel informatique saisi à son domicile doit notamment faire l'objet d'un examen plus approfondi", selon France Bleu Belfort-Montbéliard. (Belga)