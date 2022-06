Un aéronef militaire s'écrase dans le sud de la Californie

Un aéronef militaire s'est écrasé mercredi dans le sud de la Californie, a déclaré à l'AFP un porte-parole des Marines américains.Aucune précision n'a été donnée quant à d'éventuelles victimes de l'accident mais l'armée a démenti des informations selon lesquelles l'appareil transportait des substances radioactives lorsqu'il s'est écrasé près de Glamis, à 35 km de la frontière mexicaine. "Nous pouvons confirmer qu'un aéronef appartenant à la 3e Marine Aircraft Wing s'est écrasé près de Glamis", a dit le porte-parole. "Des secours militaires et civils sont sur place. Contrairement à des rumeurs sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de matériau nucléaire à bord de l'aéronef", a-t-il précisé. Une base aérienne des Marines est située non loin du lieu de l'accident, à Yuma (Arizona) et abrite un certain nombre d'avions MV-22 Osprey à décollage vertical. L'armée américaine a déjà connu plusieurs accidents impliquant ce modèle d'avion, dont un qui a fait quatre morts en mars dernier en Norvège lors d'un exercice de l'Otan. (Belga)

