Un an après sa relégation, Fulham retrouvera la Premier League la saison prochaine

Un an après sa relégation, Fulham est assuré de rejouer en Premier League la saison prochaine après sa victoire 3-0 contre Preston mardi en Championship, la D2 anglaise.L'ancien joueur d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic s'est offert un doublé (9e et 41e) pour atteindre la barre des 40 buts en championnat cette saison. Fabio Carvalho avait lui inscrit le 2-0 (34e). Avec 86 points, les Londoniens ne peuvent plus être rejoints aux deux premières places du classement qui offrent un accessit direct à la Premier League. Les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront elles un barrage pour le 3e ticket pour la Premier League. (Belga)