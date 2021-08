Un après-midi chaud avant des orages en fin de journée

Il fera chaud samedi après-midi avec des maxima de 26 degrés. Des orages sont attendus en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) qui a émis une alerte jaune pour une bonne partie de la Belgique.Les averses orageuses atteindront le pays à partir de la frontière française. Les maxima varieront entre 21 degrés en Hautes Fagnes et 25 ou 26 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est. Dans la nuit de samedi à dimanche, des averses sont encore annoncées mais le temps deviendra en grande partie sec à partir du sud-ouest du pays. Les minima varieront entre 13 et 16 degrés. Dimanche, le temps sera instable avec beaucoup de nuages et encore quelques averses. Ces averses deviendront plus intenses dans l'après-midi avec possibilité d'orage. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la Côte parfois assez fort, de secteur ouest et plus tard d'ouest-nord-ouest. Le temps instable devrait se maintenir lundi avec des températures à peine plus élevées que dimanche. (Belga)