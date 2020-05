Un après-midi pluvieux, avant le retour d'un temps plus sec

Cet après-midi, des averses parfois orageuses s'abattront sur le pays. Elles seront suivies d'un temps progressivement plus sec à partir de l'ouest. Les températures sont fraîches, avec des maxima de 8 à 15 degrés, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Dimanche, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies, plus larges à la côte durant l'après-midi. Le temps sera généralement sec et les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés.Le ciel restera très changeant samedi avec, dans l'intérieur des terres, encore des averses pouvant localement être ponctuées de quelques coups de tonnerre et accompagnées de rafales de vent et d'un peu de grêle. Le temps deviendra rapidement plus sec et ensoleillé dans la région côtière et, dans le courant de l'après-midi, aussi dans le centre du pays. La partie est du territoire restera par contre affectée par des averses (orageuses) jusqu'en fin de journée, selon l'IRM. Les températures seront relativement fraîches avec des maxima de 8 à 13 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 13 à 15 ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort, d'ouest à sud- ouest virant au secteur ouest à nord-ouest à partir de l'ouest. Les rafales se situeront autour de 50 ou 60 km/h, mais pourraient ponctuellement dépasser ces valeurs sous une averse. Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant très localement laisser échapper une ondée. Le temps restera toutefois sec sur la majeure partie du territoire, avec des maxima de 13 à 16 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et de 16 à 18 degrés ailleurs. L'après-midi, la côte bénéficiera de conditions plus ensoleillées. Il faudra attendre lundi pour le retour de quelques premiers rayons de soleil et la garantie d'un temps sec. Les maxima atteindront une fois de plus 19 degrés. (Belga)

