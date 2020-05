Un arbitre de Bundesliga a trouvé "plus agréable qu'avant" discuter avec les joueurs

L'arbitre de Bundesliga Felix Brych a déclaré que discuter avec les joueurs et les entraîneurs durant la journée de reprise du championnat allemand avait été "plus agréable qu'avant".L'arbitre de 44 ans était au sifflet samedi pour le match entre Augsbourg et Wolfsburg, conclu par une victoire de Wolfsburg 1-2. "Je ne veux pas déjà généraliser la situation, car nous devons encore attendre plusieurs semaines pour avoir une image plus précise", a expliqué Brych mercredi à Sport Bild. "Mais j'ai remarqué lors d'une brève conversation durant l'échauffement que tout le monde était impatient de jouer le match, sachant très bien que c'est un privilège de pouvoir jouer à nouveau au football aussi rapidement." Suspendue à la mi-mars en raison du coronavirus, la Bundesliga a été le premier grand championnat à reprendre, avec des matchs à huis clos et sous de strictes conditions de sécurité, le week-end dernier. (Belga)