Un assist pour Adnan Januzaj dans la victoire de la Real Sociedad contre Cadix

La Real Sociedad s'est facilement imposée 4-1 face à Cadix pour le compte de la 22e journée de championnat d'Espagne. Titulaire avec le club basque, Adnan Januzaj a délivré l'assist sur le troisième but des siens avant de céder sa place à la 63e minute.Oyarzabal avait donné deux buts d'avance à la Real Sociedad en première période (26e, 34e) avant que Cadix ne soit réduit à dix après la carte rouge de Mauro (45e+3). Après la pause, Isak fixait la marque à 3-0 sur un service de Januzaj (54e) et inscrivait un deuxième but dans la foulée pour faire 4-0 (57e). Izquierdo sauvait ensuite l'honneur pour Cadix (65e). Au classement, la Real Sociedad reste sixième avec 35 points et Cadix occupe toujours la treizième place avec 24 points. (Belga)