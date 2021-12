Un automne météorologiquement "très calme" et "plutôt sec"

L'automne a été "très calme" et "plutôt sec" sur le plan météorologique, avec des températures légèrement supérieures aux normales à Uccle, selon le bilan climatique saisonnier publié mercredi par l'IRM.Si le mois d'octobre a été un peu plus venteux que la normale, la vitesse moyenne du vent durant les mois de septembre et novembre a été si faible que la vitesse moyenne pour la saison ne dépasse pas 3,0 m/s (normale: 3,5 m/s), égalant ainsi le record absolu de 1921 et 2007, constate l'Institut royal météorologique. Par ailleurs, il n'est tombé que 26,0 mm de précipitations à Uccle (normale : 65,3 mm) en septembre. En revanche, octobre a été le mois le plus humide depuis 1991 mais novembre a été plus sec, malgré les derniers jours humides. Au total de la saison, les précipitations ont été inférieures à la normale avec 180,6 mm enregistrés (normale: 209,3 mm). Selon l'IRM, "les moyennes régionales des quantités de précipitations mensuelles dans le pays ont été partout inférieures aux normales. Elles ont varié d'environ 55% de la normale dans le Pays de Herve à environ 95% de la normale dans les Flandres". L'automne 2021 a également été légèrement plus chaud que la normale avec une température moyenne de 11,5°C (normale: 11,2°C). L'automne a comptabilisé 21 jours de printemps (température maximum supérieure ou égale à 20°C) et cinq jours d'été (température maximum supérieure ou égale à 25°C), à chaque fois au cours du mois de septembre. Dans le pays, la température la plus élevée a également été mesurée le 8 septembre avec 29,9°C à Zulzeke (Kluisbergen, Flandre-Occidentale), la température la plus basse le 23 novembre avec -5,4°C à Givry (Bertogne, province du Luxembourg). Enfin, grâce à un mois de septembre très ensoleillé, l'automne a été globalement plus ensoleillé que la normale, avec 362h 25min d'ensoleillement à Uccle (normale : 332h 52min). (Belga)