Un automobiliste grièvement blessé après un accident à Ben-Ahin

Un automobiliste a été grièvement blessé dans un accident de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur la N90 à Ben-Ahin (Huy), rapportent samedi les pompiers de la zone Hemeco.Les secours ont été alertés vers 22h00. L'automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue et a été éjecté de l'habitacle, ont précisé les secours. Grièvement blessé, le conducteur souffre de nombreux traumatismes. Il a été pris en charge par une ambulance des pompiers de la zone Hesbaye et le SMUR de Waremme pour ensuite être conduit à l'hôpital du MontLégia à Liège. La police de Huy a procédé aux constatations d'usage. La chaussée a été fermée à la circulation dans les deux sens. (Belga)

