Un automobiliste perd la vie dans un accident sur la E25

Un automobiliste a perdu la vie dimanche matin dans un accident de la route sur la E25 à hauteur de Malempré (Manhay), indique la zone de secours Luxembourg. La circulation a du être interrompue en direction de Liège pendant une heure environ.Il était aux alentours de 6h00 du matin lorsque l'automobiliste circulant en direction de Liège a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de Malempré. La voiture a terminé sa course sur le toit. L'automobiliste est seul en cause, précise le parquet du Luxembourg. On ignore les causes exactes de l'accident, l'une des hypothèses étant que la chaussée glissante en raison des conditions météorologiques a pu jouer un rôle. Les pompiers de La Roche et Lierneux sont intervenus sur place. La circulation a du être interrompue en direction de Liège pendant la durée des opérations. (Belga)

