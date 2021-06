"Un autre match qui nous échappe", regrette Alvaro Morata après le nul face à la Pologne

Auteur de son premier but dans le tournoi, Alvaro Morata était logiquement déçu du nouveau partage de l'Espagne samedi contre la Pologne (1-1)."Un autre match où la victoire nous échappe", a déclaré Morata au micro de la chaîne espagnole Telecinco. "Maintenant, il nous reste une finale pour se hisser en 8es de finale. Je ne sais pas quoi dire de plus, le match nous échappe, on a eu les occasions pour le gagner, mais le football est ainsi. On a toujours confiance, on sait qu'on peut le faire et gagner contre la Slovaquie." Critiqué après le nul blanc contre la Suède pour son manque d'efficacité devant le but, Morata a répondu en inscrivant son premier but dans cet Euro. "Peu importe si j'ai marqué, on a fait match nul. Moi, ce que je veux, c'est gagner, et on n'a pas su le faire. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, on est dans un pays où donner son avis est facile et gratuit, mais nous, on va tout donner comme toujours, on pourrait avoir plus ou moins de chance, mais on va tout donner". Élu Homme du Match par l'UEFA, le capitaine espagnol Jordi Alba pointait le manque de chance de la 'Roja'. "On est très déçus, on a tout essayé jusqu'à la fin, mais on a fait face à un adversaire très dur, on a eu nos occasions pour l'emporter mais il nous a manqué un peu de chance. Ce qu'il nous manque ? C'est gagner des matches. L'équipe va bien, on travaille bien, mais il faut continuer ce que l'on fait. C'est le message: continuer à croire en ce que l'on fait, et j'espère qu'on gagnera le troisième match pour se qualifier. On est habitués à cette pression, on doit continuer à travailler jour après jour, et la victoire finira par arriver". (Belga)

