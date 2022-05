Un avion intercepté par des F-16 belges au-dessus des Pays-Bas

Deux F-16 belges ont été alertés, mardi soir, par le contrôle de combat aérien néerlandais, et se sont dirigés vers un avion cargo civil au-dessus des Pays-Bas, afin de l'escorter jusqu'à Liège, sa destination finale, indique la Défense dans un communiqué. "Les autorités fédérales sur place mènent une enquête plus approfondie sur l'avion."Les F-16 ont volé au-dessus des Pays-Bas en supersonique, plus vite que le son, précise la Défense, ce qui a pu donner lieu à un bruit sourd. (Belga)

