Un avion s'écrase au décollage à Milan: huit morts

Un avion s'est écrasé dimanche peu après son décollage de l'aéroport de Milan, provoquant la mort du pilote, d'un assistant et de six passagers, dont un enfant, selon les médias locaux.L'aéronef avait pour destination Olbia, en Sardaigne. Il s'est écrasé sur un immeuble de bureau vide, qui a pris feu. Plusieurs véhicules présents non loin ont également été endommagés. Selon des témoins du crash, un des moteurs de l'avion était en feu avant de s'écraser sur l'immeuble situé non loin. (Belga)