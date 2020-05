Un bâtiment menace de s'effondrer à Schaerbeek

Les pompiers et la police sont intervenus jeudi soir rue des Coteaux à Schaerbeek pour un bâtiment, non habité, qui menace de s'effondrer. Des balcons de la façade arrière se sont écroulés. Un architecte de la commune se rendra vendredi sur place pour évaluer la situation."Il s'agit d'un bâtiment de quatre étages mais qui n'est pas habité. Il y a un projet de réhabilitation en cours. Seul un atelier situé à l'arrière de la bâtisse est occupé", a expliqué jeudi soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'accès à cet atelier a donc été condamné par la police. Un architecte de la commune de Schaerbeek se rendra sur place vendredi", a-t-il précisé. "Ce sont en fait des balcons situés sur la façade arrière qui se sont écroulés, probablement à cause de la vétusté du bâtiment. Il n'y a pas de menace concernant la façade avant", a précisé le porte-parole des pompiers. (Belga)

