Un Belge perd la vie dans un accident de la route en Suisse

Un Belge de 78 ans a perdu la vie dimanche après-midi dans un accident sur l'autoroute A3, près de Berschis (canton de Saint-Gall), dans l'est de la Suisse. Malgré une tentative de réanimation, la victime est décédée sur les lieux de l'accident, peut-être en raison d'un problème médical. Une enquête est en cours pour déterminer si ce facteur peut également avoir causé l'accident.Le conducteur roulait sur la voie de dépassement en direction de Zurich, indique la police cantonale de Saint-Gall. Pour des raisons encore inconnues, il a dévié vers la gauche et percuté la glissière de sécurité centrale, puis la glissière sur le côté droit de la route, avant de finalement s'immobiliser après avoir percuté à nouveau la glissière centrale. Lorsque la police est arrivée sur place, l'homme était assis au volant de sa voiture et ne réagissait pas. Malgré les tentatives de réanimation, il est décédé sur les lieux. La police cherche à savoir s'il souffrait d'un problème médical avant l'accident. L'autoroute a dû être fermée à partir de Flums de 14h30 à 17h00 pour permettre les investigations sur l'accident. La circulation a été fortement touchée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.