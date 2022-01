Un Belge retrouvé noyé à Tenerife

Un entrepreneur en construction à la retraite habitant à Holsbeek (Brabant flamand) a été retrouvé mort sur l'île espagnole de Tenerife, a annoncé sa famille mercredi à VTM et Het Laatste Nieuws. Le sexagénaire avait disparu sans laisser de trace d'un hôpital à Tenerife le 13 décembre dernier. Selon l'avocat de la famille, l'homme est mort noyé.Le corps du sexagénaire avait été retrouvé le lendemain de sa disparition mais n'avait pas été identifié. "Lundi 17 janvier, je me suis rendu avec la famille à Tenerife et nous avons rencontré la police locale", a expliqué Me van de Kerkhof. La police a expliqué que le 14 décembre, un corps avait été retrouvé mais n'avait pu être identifié. La famille et l'avocat ont alors pu identifier ce corps comme étant celui de leur proche. Le sexagénaire est mort noyé et aucun tiers n'a été impliqué dans son décès, a détaillé l'avocat. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.