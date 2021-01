Un blessé grave après une fusillade à Schaerbeek

Une personne a été gravement blessée lors d'une fusillade vendredi après-midi à Schaerbeek, a confirmé le parquet de Bruxelles. La fusillade a eu lieu vers 15h20 au quatrième étage d'un immeuble à appartements sur la place Eugène Verboekhoven. Les circonstances exactes ne sont toujours pas connues. On ne sait pas non plus encore si un suspect a été identifié ou arrêté.La police s'est déplacée en nombre sur les lieux et a mis en place un périmètre de sécurité. Une échelle des pompiers a été utilisée pour évacuer la victime gravement blessée. Cette dernière était dans un état critique et a été conduite à l'hôpital sous la surveillance d'un médecin. Selon les premières constatations, deux coups de feu ont été tirés, mais on ne sait pas encore si la victime a été touchée à deux reprises. (Belga)

