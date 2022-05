Un bombardier Lancaster de la Seconde Guerre mondiale mercredi dans le ciel belge

Un bombardier lourd britannique Avro Lancaster datant de la Seconde Guerre mondiale survolera mercredi la Belgique et les Pays-Bas à l'occasion des anniversaires de la Libération et de la fin de ce conflit, avec des passages prévus au-dessus de trois lieux chargés d'histoire en Flandre, a-t-on appris dimanche.Ce quadrimoteur appartient à une unité historique de la Royal Air Force (RAF) britannique, le "Battle of Britain Memorial Flight" (BBMF), créée pour rendre hommage aux aviateurs de la bataille d'Angleterre de l'automne 1940. Immatriculé PA474, il est l'un des deux seuls appareils de ce type encore en état de vol dans le monde. Il doit quitter mercredi matin sa base d'attache, Coningsby (ouest de l'Angleterre), pour survoler une série de sites liés aux Lancaster de la Seconde Guerre mondiale en Belgique - à Lierde (Flandre orientale) à 12h06, Alken (Limbourg) à 12h27, Hechtel-Eksel (Limbourg) à 12h35 et Gierle (province d'Anvers) à 13h00 - et aux Pays-Bas. Une escale technique est prévue à Gilze-Rijen (sud) avant le retour Outre-Manche, selon le planning publié. "C'est dans le contexte de la Libération de la région (limbourgeoise) que le Lancaster vient à Sanicole (l'aéro-club installé sur l'aérodrome de Hechtel-Eksel). C'est un hommage aux communes limbourgeoises et à leurs anciens combattants. Nous commémorons aussi le Lancaster qui s'est écrasé le 12 mai 1944 à Beverlo", une commune proche, a indiqué un porte-parole de Sanicole, Joeri Mombers, à l'agence Belga. L'aéroclub ouvrira ses portes pour l'occasion. Ce sera la première visite du Lancaster du BBMF en Belgique depuis 2011 - et peut-être la dernière en raison du nombre limité d'heures de vol autorisé pour cet ancêtre. (Belga)