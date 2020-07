Un bus de touristes se renverse dans les Rocheuses canadiennes, trois morts

Un bus de touristes s'est renversé samedi dans le parc naturel canadien Jasper National Park dans les Montagnes rocheuses. Les autorités ont indiqué que plusieurs passagers du véhicule ont été grièvement blessés et trois personnes tuées.Selon la police, 27 personnes se trouvaient à bord du bus doté de larges pneus tout-terrain. L'accident s'est passé près du champ de glace Columbia, l'un des zones glacières les plus populaires du parc. Une photo relayée par les médias locaux montre le véhicule renversé sur une pente rocheuse. La cause de l'accident n'est pas encore connue. (Belga)

