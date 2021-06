Un but suffit à l'Autriche pour se qualifier pour la première fois pour les 8es de finale

L'Autriche a validé sa place en huitièmes de finale de l'Euro en s'imposant 0-1 contre l'Ukraine lors de la 3e journée du groupe C lundi à Bucarest. Le but de Christoph Baumgartner a permis à l'Autriche d'atteindre pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition dans un Euro.Le début de rencontre était assez fermé. L'Ukraine laissait la possession du ballon à l'Autriche qui ne parvenait pas à amener le danger. Les Autrichiens devaient finalement attendre une phase arrêtée pour ouvrir le score. Sur un corner donné par David Alaba, Christoph Baumgartner se montrait plus prompt que la défense ukrainienne pour tromper Georgiy Bushchan de la semelle (21e). L'Ukraine mettait alors le nez à la fenêtre et Mykola Shaparenko tentait sa chance mais sa frappe était détournée par Daniel Bachmann (29e). Les plus belles opportunités de la première période restaient néanmoins à mettre à l'actif de l'Autriche. Konrad Laimer poussait Bushchan à la parade (37e). Dans la foulée, Marko Arnautovic, esseulé au point de penalty, loupait complètement sa reprise alors qu'il avait le 0-2 a bout du pied (42e). La seconde période débutait sur un mode mineur et il fallait attendre l'heure de jeu pour voir une première occasion franche. Sur un coup franc ukrainien, le portier autrichien Daniel Bachmann devait détourner une tête manquée de son défenseur Stefan Lainer (61e). La fin de rencontre était parfaitement maîtrisée par les Autrichiens et seul Roman Yaremchuk amenait du danger mais le tir de l'attaquant de La Gantoise était trop croisé (87e). En huitièmes de finale, l'Autriche affrontera l'Italie le samedi 26 juin à Londres à 21h00. (Belga)