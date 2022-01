Un camion de transport de lait entrave la RN48 à Flobecq

Un accident de la circulation, impliquant un véhicule transportant du lait, s'est produit samedi matin à Flobecq, entre Renaix et Lessines. Pas moins de 8.000 litres de lait doivent être pompés dans la cuve. La RN48 est toujours coupée à la circulation.L'accident s'est produit vers 03h00 du matin au carrefour de la Houppe, entre Ellezelles et Brakel. Pour une raison inconnue, un camion qui opérait le ramassage du lait dans les fermes a effectué une embardée. La cuve de ce camion semi-remorque a versé sur le flanc et s'est couchée au sol tandis que le tracteur est resté sur ses quatre roues. Le chauffeur n'a donc pas été blessé. Actuellement, une société spécialisée procède au pompage et au transvasement des 8.000 litres de lait que contenait cette citerne. L'opération est toujours en cours et la RN48 également coupée à la circulation. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.