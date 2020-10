Un candidat pour reprendre l'assureur liégeois Integrale

Le conseil d'administration d'Integrale a reçu une offre d'un candidat repreneur, a fait savoir vendredi l'assureur liégeois dans un communiqué."Le conseil d'administration a décidé vendredi soir de soumettre à la Banque nationale de Belgique et aux actionnaires, avec la recommandation favorable du comité de direction, la proposition du candidat repreneur", a indiqué l'entreprise. "La mise en liquidation de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre pourrait être évitée. La proposition reçue semble sérieuse, professionnelle et offre non seulement la perspective de poursuivre les activités actuelles mais aussi de développer de nouvelles activités connexes à l'assurance-vie", indique le président du conseil d'administration d'Integrale, Michel De Wolf. (Belga)

