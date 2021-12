Un "Carrefour de la Bande des Quatre" à Waterloo pour marquer les 75 ans de Lucky Luke

À l'initiative de l'asbl Waterloo BD Festival, les autorités communales ont inauguré mardi soir, à Waterloo, un "Carrefour de la Bande des Quatre". Ce carrefour entre la Drève de la Meute et l'avenue Belle Vue est celui où Jigé, alias Joseph Gillain, directeur artistique du journal Spirou, a acheté une grande maison pour sa famille en 1946. Il y a ensuite créé ce qui était sans doute le premier atelier BD en Europe, y accueillant André Franquin, Will (Willy Maltaite) et Morris (Maurice de Bevere). Ce dernier a créé à Waterloo le personnage de Lucky Luke, apparu le 7 décembre 1946 dans un hors-série du journal Spirou, soit 75 ans jour pour jour avant l'inauguration de ce "Carrefour de la Bande des Quatre". Le surnom de "Bande des quatre" pour désigner Jigé (Blondin et Cirage, Jean Valhardy?), André Franquin (Spirou, Gaston Lagaffe, Marsupilami?), Will (Tif et Tondu, Isabelle) et Morris (Lucky Luke) leur était donnée au journal Spirou et par Jean Dupuis, le fondateur de la maison d'édition qui porte son nom. La plaque indiquant le carrefour qui portera désormais officiellement ce nom est accompagnée d'un panneau explicatif retraçant en détail cette aventure qui fait partie de l'histoire de la BD.Chaque coin du carrefour a également reçu une plaque au nom de chacun des quatre célèbres dessinateurs, mais sans que les dénominations officielles de la drève de la Meute et de l'avenue Belle Vue soient modifiées. Aujourd'hui, Lucky Luke est la quatrième plus grande vente de BD dans le monde, avec plus de 300 millions d'albums, traduits en 29 langues. Morris avait été fait citoyen d'honneur de Waterloo en 1996. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.