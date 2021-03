Un cas de paramyxovirose détecté chez un éleveur de pigeons à Brunehaut

L'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) confirme mardi l'apparition d'un foyer de paramyxovirose, la forme la moins aiguë de la maladie de Newcastle (ND), chez un éleveur de pigeons à Brunehaut (Hainaut).La maladie étant reprise comme "à déclaration obligatoire", les autorités communales de Brunehaut ont pris des mesures radicales, en vigueur au moins pour 21 jours. Une zone de protection de 500m a ainsi été délimitée autour du foyer et les rassemblements de pigeons ou de volailles sont interdits dans cette zone, de même que les déplacements de pigeons et volailles. Tous ces volatiles (sauf canards, oies et cailles naines) seront par ailleurs vaccinés. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse, à laquelle presque toutes les espèces avicoles (sauvages et domestiques) sont sensibles. Selon la souche virale et l'espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus. En cas d'infection par une souche très agressive, les animaux malades peuvent manifester des symptômes nerveux et une forte mortalité peut être signalée. La vaccination des volailles contre cette maladie est légalement obligatoire pour tout éleveur professionnel et pour toute volaille et pigeon participant à un rassemblement. Elle est vivement recommandée pour les volailles chez les hobbyistes, indique l'Afsca. L'homme n'est pas sensible à la maladie. La consommation d'œufs, de viande de volaille et de produits d'origine avicole ne présente pas de risque. (Belga)

