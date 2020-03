Un ciel bleu et serein

Mardi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec dans l'après­ midi quelques voiles d'altitude, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et localement 13 degrés ailleurs. Le vent soufflera, jusqu'à assez fort sur le relief.Mercredi, après une nouvelle nuit froide marquée par des gelées généralisées, le temps restera sec et ensoleillé. Quelques voiles de nuages élevés pourraient cependant dériver dans notre ciel en fin d'après­ midi. Les maxima seront compris entre 6 et localement 11 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur est. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.