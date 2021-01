Un ciel très nuageux avec des périodes de pluie pour les deux prochains jours

Ce lundi après-midi, le temps sera marqué par une nébulosité variable avec un risque d'averses locales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies sont attendues dans l'ouest et le centre du pays, elles alterneront avec des périodes plus nuageuses. En haute Belgique, il s'agira d'une averse de neige ou de neige fondante. Quant aux maxima, ils seront compris entre 0°C et 7°C.Mardi et mercredi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie et pas mal de vent. Mardi, le temps sera plus doux, avec des maxima de 1°C ou 2°C sur le relief ardennais à 10°C ou 11°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70km/h mardi et de 50 à 65km/h mercredi. Le reste de la semaine s'annonce humide, avec une zone de pluie qui traversera le pays d'ouest en est jeudi matin. Vendredi, un temps changeant avec, par moments, des éclaircies mais aussi des passages nuageux parfois encore porteurs de quelques précipitations. Ce weekend, les températures chuteront à nouveau et plusieurs zones de précipitations traverseront successivement notre pays avec, possiblement, des nouvelles chutes de neige sur le relief ardennais. Les maxima oscilleront autour de 0°C en Haute Ardenne et autour de 3°C-4°C dans le centre du pays. (Belga)