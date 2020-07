Un come-back prévu pour la série culte des années 90 "Beavis and Butt-Head"

Une nouvelle saison de la série animée "Beavis and Butt-Head", succès des années 90 sur la chaine musicale MTV, va être produite, selon le magazine américain Hollywood Reporter.La chaine américaine Comedy Central a passé commande pour deux saisons de "Beavis and Butt-Head". Le fondateur du dessin animé, Mike Judge, va rédiger les nouveaux épisodes et assurera à nouveau la voix des nouveaux personnages. En 2011, ces deux adolescents mal élevés avaient déjà fait un premier court "come-back", mais la série a surtout connu le succès populaire de 1993 à 1997. (Belga)

