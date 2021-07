Un comité de concertation pour baliser la suite de l'été

Initialement prévu vendredi puis reporté à cause des inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique, le comité de concertation aura finalement lieu ce lundi après-midi afin notamment de baliser la suite de l'été. Au menu: un état des lieux de la situation sanitaire sur fond de prévalence du variant delta, d'une remontée des cas sans incidence notable jusqu'à présent sur les hospitalisations et d'une campagne de vaccination qui se poursuit tambour battant.A l'heure actuelle, 66,9% de l'ensemble des Belges ont reçu une première injection et 45,9% sont totalement vaccinés, selon les chiffres dévoilés samedi par la Task Force vaccination. Pour les plus de 18 ans, ces chiffres passent à 82% de vaccinés en première dose et 57,3% pour les deux doses. Dans ce contexte, la vaccination obligatoire du personnel soignant n'est pas sur la table, contrairement à la voie choisie par d'autres pays européens, a affirmé ce dimanche le Premier ministre Alexnader de Croo sur VTM Nieuws. "Quand je vois le chemin parcouru ces derniers mois pour convaincre les gens, il n'en est pas question", a-t-il dit. Selon le Premier ministre, le comité de concertation ne devrait pas non plus déboucher sur un durcissement des mesures sanitaires. "Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer face à la hausse des contaminations. La campagne de vaccination fonctionne. Nous n'allons pas nous relâcher, mais nous n'allons pas non plus renoncer à nos libertés", a poursuivi Alexander de Croo sur VTM. Le fédéral et les entités fédérées devraient par contre discuter des mesures nécessaires pour encadrer les grands événements prévus dans la seconde partie de l'été, dont les festivals pour lesquels un pass corona sera nécessaire. Ils devraient également confirmer les mesures attendues pour les mois d'août et septembre, relatives aux événements intérieurs, aux cultes, aux camps de jeunesse, aux foires commerciales et aux marchés pour lesquels les jauges de public devraient être revues à la hausse dès le mois d'août. Le comité de concertation débutera à 14h00. (Belga)

