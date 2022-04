Un consortium belgo-néerlando-américain obtient le contrat pour l'infrastructure des F-35

Le ministère de la Défense a annoncé jeudi avoir attribué à un consortium belgo-néerlando-américain le contrat de quelque 600 millions d'euros pour la construction de l'infrastructure nécessaire à la mise en service des futurs avions de combat F-35, attendus en Belgique à partir d'avril 2025.C'est l'entreprise belge Jan De Nul nv qui construira cette nouvelle infrastructure sur les bases aériennes de Florennes (Namur) et de Kleine-Brogel (Limbourg), en collaboration avec les agences de design néerlandaise - mais avec une branche belge - Arcadis et américaine Burns&McDonnell, a indiqué la Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de la Défense dans un message publié sur internet. La livraison des premiers F-35A - la Belgique a commandé en octobre 2018 34 exemplaires de ce chasseur furtif de cinquième génération - est attendue en 2025 pour le 2e wing tactique de Florennes et en 2027 pour son unité-soeur, le 10e wing tactique de Kleine-Brogel. (Belga)