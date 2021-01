Un début d'année qui exige encore "efforts, patience et persévérance"

"Les nouvelles contaminations par le coronavirus, les hospitalisations et les décès sont tous en baisse par rapport à la période précédant les vacances de Noël", a indiqué mardi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano."L'année 2021 s'annonce comme une année de changements positifs, même si son début exige encore efforts, patience et persévérance pour retrouver des circonstances de vie plus favorables", a-t-il souligné. Entre le 26 décembre et le 1er janvier, 1.582 nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés en moyenne chaque jour, soit un recul de 14% par rapport à la période de calcul précédente. "Cette diminution peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le fait qu'on ait pratiqué moins de tests pendant la période de Noël. Avec le retour à la vie active, on s'attend néanmoins à voir augmenter le nombre de tests, notamment sur les personnes de retour de vacances à l'étranger, ce qui pourrait nous amener à constater une baisse moins rapide des cas de contamination", a-t-il précisé. La baisse des infections s'observe dans toutes les tranches d'âge et les provinces, à des vitesses cependant variables. Entre le 29 décembre et le 4 janvier, les hôpitaux belges ont admis en moyenne 139 nouveaux patients par jour (-14%). Il y a actuellement 2.227 malades hospitalisés à cause du coronavirus (+2%), dont 463 en soins intensifs. En moyenne, le Covid-19 a fait 65 morts par jour entre le 26 décembre et le 1er janvier, soit un recul de 23%. Au total, 19.750 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus, qui a contaminé au moins 650.887 personnes depuis le début de l'épidémie. (Belga)