Un début de semaine encore frisquet et humide avant le retour d'un timide soleil

Lundi après-midi sera marqué par une nébulosité variable et de fortes averses localement, notamment dans le centre du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Après un mardi dans les mêmes teintes, la semaine se colorera de quelques éclaircies et le mercure nous offrira quelques degrés en plus dans un été décidément frisquet.Mais en attendant, c'est encore et toujours la pluie qui s'imposera lundi après-midi. Une petite laine ne sera pas de trop, avec des maxima compris entre 16°C dans les Hautes Fagnes et 21°C en Campine. Le vent sera généralement modéré, sauf à la mer où il soufflera en rafales pouvant atteindre 60 km/h. Quelques averses rythmeront encore la nuit, sauf sur le nord-ouest du pays, où le risque de pluie sera plutôt faible. Le mercure marquera 9°C en haute Ardenne et jusqu'à 15°C en plaine. Mardi à l'aube, le pays sera tiraillé entre de la pluie dans l'est du pays et de larges éclaircies sur le littoral. Les averses se feront toutefois plus menaçantes au fil des heures, surtout à la frontière avec les Pays-Bas et en Ardenne. Le ciel deviendra ensuite plus lumineux en fin d'après-midi et les températures grimperont légèrement, avec 18°C en Hautes Fagnes à 23°C en Campine. Mercredi s'ouvrira sur de larges éclaircies, hormis quelques bancs de brouillard en Ardenne. Une ondée isolée sera encore possible mais il fera déjà plus chaud, avec des maxima oscillant entre 20 et 24°C. Jeudi enregistrera même une pointe à 27°C, avec un temps sec où éclaircies et champs nuageux joueront à colin-maillard. (Belga)