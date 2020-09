Un dimanche sans voitures à Bruxelles sous le soleil

Le temps sec et ensoleillé de ces derniers jours reste de mise dimanche, avec des nuages d'altitude principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 21 degrés à la mer et sur les hauteurs ardennaises et 26 degrés localement, sous un vent faible à modéré au littoral.En soirée et durant la nuit, le ciel sera dégagé. Les minima oscilleront entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes et 11 degrés en plaine. La semaine débutera encore sous le soleil et des maxima de 20 degrés à la Côte à 25 degrés localement. Le vent, variable puis de secteur nord, sera faible. Mardi, certaines régions se réveilleront dans le brouillard, notamment à l'ouest du pays. De larges éclaircies et quelques nuages sont ensuite attendus. Le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés à l'intérieur des terres. Le risque d'averse augmentera cependant dans la nuit de mardi à mercredi. (Belga)