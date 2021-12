Un doublé pour Tielemans lors de son centième match de championnat avec Leicester

Youri Tielemans a fêté son centième match de Premier League avec Leicester par une victoire 4-0 face à Newcastle dimanche. Le Diable Rouge s'est offert un doublé (38e sur penalty, 81e ) Averti (11e), Thimothy Castagne a également joué toute la rencontre avec les vainqueurs, après seize journées, Leicester se hisse en 8e position (22 points) et Newcastle reste 19e et avant-dernier (10 points).Les Foxes ont pris la possession du ballon, mais ils ont dû patienter avant de noter leur première grosse occasion sur une tête de l'ex-Genkois Wilfred Ndidi (30e). Toutefois, Tielemans n'a pas manqué la possibilité d'inscrire son quatrième but de la saison en transformant un penalty accordé pour une faute de Jamal Lascelles sur James Maddison (38e, 1-0). Après le premier tir cadré de Newcastle par Joelinton capté sans problème par Kasper Schmeichel (53e), Leicester a repris le dessus et sur un service en or de Harvey Barnes, Patson Daka a inscrit son deuxième but en sept apparitions (57e, 2-0). Tielemans a signé un doublé (81e, 3-0) sur une passe de Maddison, qui a alourdi la marque à son tour (85e, 4-0). Aux Pays-Bas, Vitesse s'est imposé 2-1 face à Heracles dimanche lors de la 16e journée du championnat. Auteur d'un doublé (31e, 49e pen), Lois Openda a joué un rôle en vue avant d'être remplacé (81e). Dans le camp adverse, Noah Fadiga, et Lucas Schoofs ont joué tout le match et Elia Sierra a cédé sa place (69e). Grâce à ce succès, l'équipe de Arnhem occupe la quatrième place (29 points) et Heracles, qui a ouvert la marque par Nikolai Laursen (22e), est 15e (14 points). Groningue a arraché un point face à face à Feyenoord (1-1) Chez les visités, Cyril Ngongé a été remplacé (72e) alors que chez les Rotterdamois, Cyril Dessers est monté au jeu (69e). Marcos Senesi a ouvert la marque pour Feyenoord (60e), qui rejoint l'Ajax Amsterdam à la première place (36 points) mais avec un match de plus. Jorgen Strand Larsen a égalisé pour Groningue (65e), qui se retrouve 12e (19 points). (Belga)