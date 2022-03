Un drone s'écrase à Zagreb

Un engin s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un parc de la capitale croate, Zagreb, a annoncé la police. Des médias affirment qu'il s'agit vraisemblablement d'un drone de reconnaissance de fabrication soviétique utilisé récemment par les forces ukrainiennes.Les autorités ont fermé l'accès à la zone, un parc situé à six kilomètres du centre-ville, et n'ont toujours pas donné de détails sur le type de l'engin. La police a été alertée par des habitants ayant entendu une "détonation qui a suivi la chute de l'engin", selon un communiqué. "Un cratère a été découvert dans la zone verte" du parc Jarun, bordant un lac, ainsi que "deux parachutes", selon la même source. Plusieurs voitures ont été endommagées. Des médias locaux, qui citent un expert de l'aviation militaire, affirment qu'il pourrait s'agir de l'un des Tupolev Tu-141 utilisés récemment par les forces ukrainiennes. Il s'agit d'un drone de fabrication soviétique utilisé dans les années 1970 et 1980. Ce drone atterrit à l'aide de parachutes. Zagreb se trouve à quelque 550 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière la plus proche de l'Ukraine qui est confrontée depuis le 24 février à l'invasion des forces russes. La Croatie est membre de l'Otan depuis 2009. (Belga)