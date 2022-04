Un gouvernement conjoint Belgique-Pays-Bas mardi prochain

Les gouvernements belge et néerlandais tiendront un conseil des ministres conjoint mardi prochain à Gand, indiquent les services du Premier ministre Alexander De Croo jeudi.Avant ce sommet dénommé "Thalassa", Alexander De Croo recevra son homologue néerlandais Mark Rutte. À l'ordre du jour figurera notamment la situation sécuritaire en Europe, la lutte contre le trafic de drogue et le développement de la coopération énergétique afin d'accélérer la transition vers des énergies renouvelables et moins chères. (Belga)