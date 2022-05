Un grave accident de la route fait au moins 16 morts dans l'ouest de l'Ukraine

Au moins 16 personnes ont été tuées dans un grave accident de la circulation dans l'ouest de l'Ukraine dans la collision entre un poids-lourd, un bus et un camion-citerne à proximité du village de Sitne, selon la police de la région de Rivne. Six autres personnes ont été blessés.L'autoroute de Kiev à Lviv a été complètement fermée à l'endroit de l'accident. La cause du sinistre fait l'objet d'une enquête. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.