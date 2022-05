Un heureux évènement en vue pour Gaël Monfils et Elina Svitolina

Gaël Monfils et Elina Svitolina vont être parents pour la première fois en octobre, a annoncé le joueur français de tennis sur les réseaux sociaux dimanche.Le numéro 1 français, Gaël Monfils, 35 ans, 21e mondial et l'Ukrainienne Elina Svitolina, 27 ans, 27e mondiale, ont annoncé la venue pour octobre d'une petite fille. Les deux sportifs se sont mariés en juillet de l'an dernier. Elina Svitolina, ex-numéro 3 mondiale, "épuisée physiquement et mentalement" avait annoncé fin mars prendre du recul avec la compétition en raison de la situation en Ukraine. (Belga)