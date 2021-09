Un homme abat quatre personnes, dont un enfant, en Floride

Un homme a abattu quatre personnes, dont un bébé dans les bras de sa maman, près de la ville de Lakeland, en Floride, annonce CNN, citant le shérif local.L'homme a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre avant d'être interpellé. Plus tard, à l'hôpital, le tireur fou a encore tenté de prendre l'arme à feu d'un policier. Après la fusillade, les policiers ont trouvé les corps de quatre victimes: un homme, une femme et son enfant et une autre femme. Une fillette de 11 ans a également été touchée à plusieurs reprises et emmenée à l'hôpital. L'auteur de la fusillade aurait été sous l'emprise de drogues au moment des faits. Selon le shérif, l'auteur se décrit comme un "survivaliste", un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle, voire à un événement potentiellement cataclysmique. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.