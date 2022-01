Un homme arrêté à New York après avoir précipité sa voiture sur l'immeuble de Taylor Swift

La police de New York a annoncé vendredi l'arrestation d'un trentenaire qui avait précipité dans la nuit sa voiture contre l'immeuble de la super star de la pop Taylor Swift afin de rentrer chez elle.Morgan Mank, 31 ans, de l'Etat de Virginie, a été interpellé après s'être engagé en voiture à contre-sens dans une rue du quartier de Tribeca, dans le sud de Manhattan, la résidence new-yorkaise de la chanteuse américaine de 32 ans aux près de 200 millions d'abonnés sur Instagram. D'après le rapport de police consulté par l'AFP, vers 03H00 vendredi (09H00 HB), "des témoins affirment avoir vu un homme en voiture roulant dans le mauvais sens rue Franklin et percuter un immeuble résidentiel", là où habite Taylor Swift. Le suspect est ensuite "sorti de son véhicule, s'est approché de l'immeuble et a tenté sans succès de forcer l'entrée d'une porte sécurisée". M. Mank a été hospitalisé pour y être examiné, selon la police qui n'a pas confirmé des propos hostiles envers la star qu'il aurait proférés. (Belga)

