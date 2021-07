Un homme arrêté pour avoir menacé un serveur avec un couteau à Liège

Un individu a été interpellé vendredi pour avoir menacé un serveur dans un restaurant "kebab" situé dans le quartier des Guillemins, a signalé le parquet de Liège.Né en 1997, l'homme s'est rendu dans l'établissement et a demandé de la nourriture gratuite au serveur. Alors que ce dernier souhaitait demander l'autorisation à son patron, le suspect a sorti un couteau, attaché à une pince, et a menacé le serveur. Bien connue de la justice, la personne a finalement été arrêtée par le peloton anti-banditisme et sera déférée au parquet de Liège samedi matin. (Belga)

