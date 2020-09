Un homme ayant grièvement blessé deux policiers activement recherché en Californie

Une chasse à l'homme se déroulait lundi dans l'agglomération de Los Angeles pour retrouver un tireur qui a gravement blessé deux policiers assis dans leur voiture de service, un suspect qualifié de "bête sauvage" par Donald Trump.Une prime de 100.000 dollars est offerte pour tout renseignement permettant de localiser l'assaillant qu'une vidéo, enregistrée samedi par une caméra de surveillance, montre s'approchant à pied du véhicule de patrouille puis ouvrir le feu de sang froid. Les deux agents, un homme et une femme, ont été grièvement atteints par plusieurs balles et hospitalisés. Ils devraient survivre à leurs blessures. Le suspect a été identifié comme un homme noir âgé de 28/30 ans, portant des habits de couleur sombre. Sa double tentative de meurtre prend un relief particulier dans le climat de tension actuelle autour des forces de l'ordre: de nombreux républicains se posent en seuls défenseurs de la police et accusent les démocrates de mener une campagne opposée en dénonçant les abus dont sont victimes les Afro-Américains. Réagissant rapidement, le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a condamné une attaque "inqualifiable" et a souhaité que son auteur soit traduit en justice. Le président Donald Trump a lui été plus loin, en suggérant la peine capitale pour le tireur au cas où les policiers viendraient à mourir. "Il faut frapper fort les bêtes sauvages", a tweeté le président. (Belga)