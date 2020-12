Un homme blessé par la police de New York après avoir tiré à un concert de Noël

Un homme a été blessé par balle par la police de New York dimanche après avoir tiré dans la foule rassemblée dimanche pour un concert de chants de Noël devant une église de la ville.Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été donnée après les tirs. Les témoins n'ont pas fait état de victimes. Une porte-parole de la police de New York a déclaré que des policiers avaient fait usage de leurs armes après que l'homme avait commencé à tirer. "Il est grièvement blessé", a-t-elle déclaré à l'AFP. Une journaliste de l'AFP témoin de la scène a rapporté que l'homme avait tiré devant l'église St John the Divine à Manhattan alors que quelques centaines de personnes commençaient à se disperser après la fin des chants. "J'ai entendu deux ou trois détonations", a-t-elle dit. "J'ai regardé vers le haut et peut-être à dix mètres de moi sur les marches il y avait un type qui tirait", a-t-elle dit. "Je voyais les flammes sortir du canon, je me suis mise à courir, pour sauver ma peau". (Belga)

